Seattle Sounders-DC United 4-3, una rimonta pazzesca: gli highlights

Scorpacciata di gol e rimonta clamorosa di Seattle che, sotto 3-0 al 50', ribalta una partita che sembrava già persa. Il DC United si porta sul triplo vantaggio con i gol di Deshorn Brown, Ian Harkes e Lloyd Sam, ma Seattle risponde in meno di 30' con Will Bruin (51'), Brad Evans (62'), Gustav Svensson (74') e Cristian Roldan (78').



