VIDEO - Mondiali Under 20, Inghilterra-Corea del Sud 1-0: gli highlights

Una rete di Dowell al 56' permette ai giovanissimi Tre Leoni di battere i padroni di casa e di qualificarsi come primi del girone davanti proprio ai coreani. I Mondiali Under 20 sono su Eurosport e in streaming su www.eurosportplayer.it