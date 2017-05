Ecuador-Stati Uniti 3-3: gli highlights della partita

59 visualizzazioni | 02:06

L'Ecuador sfiora la vittoria contro gli Stati Uniti, che agguantano il pareggio in pieno recupero con un gol di De La Torre. In precedenza, i sudamericani erano andati sul doppio vantaggio in avvio con Lino e Cabezas, poi ripresi dalla doppietta di Sargent, e tornati ancora avanti con un altro gol di Cabezas.