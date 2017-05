Il VAR funziona! Lautaro Martínez (Argentina) espulso con l'aiuto della tecnologia

11.177 visualizzazioni | 01:39

In Corea del Sud si fa la storia: l'arbitro di Argentina-Inghilterra, Mohammed Abdulla Hassan, decide di ricorrere al VAR per punire Lautaro Martinez, autore di una gomitata che in un primo momento era passata impunita. Rosso per lui e applicazione della tecnologia che funziona alla perfezione. Segui i Mondiali Under 20 LIVE su Eurosport e in streaming su www.eurosportplayer.it