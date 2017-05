Esordio amaro per l'Italia ai Mondiali U20: battuti 1-0 dall'Uruguay, gli highlights

VIDEO Italia-Uruguay 0-1, gli highlights: esordio amaro per gli Azzurri, decide una perla di Amaral

Nella prima gara ai Mondiali Under 20, gli Azzurri cedono 1-0 contro l'Uruguay puniti da una gran punizione di Amaral. Partita che ha visto anche un rigore per i sudamericani assegnato dalla VAR, neutralizzato comunque da Zaccagno. I Mondiali Under 20 sono su Eurosport e www.eurosportplayer.it