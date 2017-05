VIDEO - L'Italia centra la sua prima vittoria ai Mondiali Under 20

Gli Azzurrini conquistano 3 punti fondamentali battendo il Sudafrica 2-0 grazie alle reti di Orsolini su rigore e Favilli di testa . Preoccupazione per Barella, infortunatosi a un braccio. I Mondiali Under 20 sono in diretta su Eurosport.