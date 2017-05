VIDEO - Lee Seung-woo, il Messi coreano del Barcellona incanta ai Mondiali Under 20

La Corea del Sud batte 2-1 l'Argentina ai Mondiali U20 grazie a questa prima perla del classe 1998 cresciuto nella Masia blaugrana. Un gol alla Messi, proprio lui che per molti è l'erede della pulce argentina. I Mondiali Under 20 sono su Eurosport e in streaming su www.eurosportplayer.it