Orsolini più Panico, l'Italia stende 2-1 la Francia e vola ai quarti di finale!

Gli Azzurrini di Evani battono 2-1 i connazionali transalpini con il gioiello del futuro juventino Orsolini e con la zuccata di Panico: inutile il momentaneo pari su rigore di Augustin. Lunedì 5 giugno, alle ore 10:00, la sfida al sorprendente Zambia per un posto in semifinale. I Mondiali Under 20 sono su Eurosport e in streaming su www.eurosportplayer.it