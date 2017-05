Mondiali Under 20: Corea del Sud-Argentina 2-1, gli highlights

399 visualizzazioni | 02:07

La Corea del Sud centra la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale Under 20, giocato in casa, e strappa il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Lee Seungwoo sblocca al 18', Paik Seungho raddoppia al 42' su rigore, prima della rete di Torres al 50', che accorcia inutilmente per l'Albiceleste.