VIDEO - Mondiali Under 20: Costa Rica-Portogallo 1-1, gli highlights

30 visualizzazioni | 02:07

Due reti su rigore, la prima di Gonçalves e la seconda di Marin, hanno segnato la sfida in programma per la seconda giornata. Segui i Mondiali Under 20 su Eurosport e www.eurosportplayer.it.