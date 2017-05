Mondiali Under 20: Iran-Costa Rica 1-0, gli highlights

7 visualizzazioni | 02:08

Con il gol decisivo di Mehdikhani all'81', l'Iran si impone nella gara d'esordio dei Mondiali Under-20, valida per il Gruppo C: gli asiatici dominano in lungo e in largo contro la Costa Rica ma riescono a sbloccare il risultato solo nel finalwe con il gol del loro centravanti - Segui tutte le partite dei Mondiali Under-20 LIVE su Eurosport Player!