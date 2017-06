Orsolini, Dimarco, Vido: i gol che mandano l'Italia in semifinale ai Mondiali Under 20

8.689 visualizzazioni | 02:06

Per la prima volta nella storia, l'Italia si qualifica alla semifinale dei Mondiali Under 20 grazie a una favolosa vittoria per 3-2 sullo Zambia: gli azzurrini rimontano dopo essere andati in svantaggio per due volte e con un uomo in meno, piazzando poi il colpaccio con la rete di Vido nel secondo supplementare.