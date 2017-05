Mondiali Under 20, Zambia-Iran 4-2, gli highlights

554 visualizzazioni | 02:07

Lo Zambia strapazza l'Iran nella partita valida per il gruppo C dei Mondiali Under 20. Rimonta clamorosa per gli africani, sotto 2-0 per la doppietta di Shekari (un rigore): a segno Sakala, Mwepu, Banda e Daka. I Mondiali Under 20 sono in diretta su Eurosport