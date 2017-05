Mondiali Under 20: Italia-Giappone 2-2, gli highlights

3.289 visualizzazioni | 02:05

L'Italia si qualifica per la fase a eliminazione diretta dei Mondiali Under 20 come seconda classificata nel Gruppo D alle spalle dell'Uruguay grazie alla differenza reti migliore rispetto al Giappone. Orsolini e Panico portano gli azzurrini sul doppio vantaggio nel giro di 7', Doan risponde al 22' e al 50' ma non basta per i nipponici. Segui i Mondiali su Eurosport e www.eurosportplayer.it.