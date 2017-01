Pioli: “Scudetto? Giochiamo per vincere ogni partita. Gabigol? Il tifo lo sostiene”

12 visualizzazioni | 01:59

Stefano Pioli fa i complimenti ai suoi ragazzi dopo la partita contro il Pescara pur conscio che bisogna continuare a crescere e migliorare. L’obiettivo, ad oggi, non è lo scudetto ma solo pensare a vincere partita dopo partita sia in campionato quanto in Coppa Italia, competizione altresì importante per l’Inter.