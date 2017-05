Batshuayi, da bidone a eroe: l'ultima scommessa vinta da Conte al Chelsea

250 visualizzazioni | 00:55

L'attaccante belga col suo gol vittoria di venerdì scorso è diventato eroe per una notte dei tifosi del Chelsea campione d'Inghilterra. Arrivato per oltre 30 milioni la scorsa estate, l'ex Marsiglia non ha mai trovato spazio nei Blues, ma nel momento decisivo si è fatto trovare pronto confermando l'ennesima intuizione vincente di Conte.