Buffon: "Situazione seria, i senatori prendano in mano la situazione"

9.896 visualizzazioni | 01:58

Il capitano azzurro dopo il deludente 1-1 contro la Macedonia non nasconde la preoccupazione per il momento che sta vivendo la Nazionale azzurra: "Bisogna che chi veste questa maglia da più tempo faccia qualcosa in più per scuotere ed aiutare i più giovani del gruppo. Se ci sentiamo accerchiati? Pensare di esserlo significa ragionare come dei perdenti..."