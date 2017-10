Chiellini: "Italia senza Mondiali? Basta fare tragedie"

572 visualizzazioni | 01:07

Alla vigilia della sfida contro la Macedonia a Torino, in cui la Nazionale di Ventura cerca i punti per la matematica qualificazione al playoff per i Mondiali in Russia, chiede a tutti di stare più sereni e tranquilli: "Abbiamo perso contro la Spagna che è una delle big del calcio mondiale, ai playoff arriveremo sereni e tranquilli: rispetteremo chiunque affronteremo".