Buffon lascia la Nazionale Italiana: i suoi momenti migliori in azzurro

Dopo il tremendo 0-0 contro la Svezia, che ha sancito la non partecipazione dell'Italia al Mondiale in Russia, il capitano ha annunciato la fine della sua esperienza in azzurro: l'addio più triste per una vera leggenda, campione del mondo nel 2006, vicecampione d'Europa nel 2012 lascia con il record assoluto di presenze in Nazionale (175) e dopo aver onorato per 20 anni la maglia azzurra.