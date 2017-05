Spalletti: "Io e Sabatini di nuovo insieme? Perché no..."

VIDEO - Spalletti: "Io e Walter Sabatini di nuovo insieme? Perché no..."

Il tecnico della Roma alla vigilia della delicata sfida contro la Juventus, commenta l'arrivo di Walter Sabatini alla corte di Suning e dell'Inter e non scarta l'ipotesi di lavorare di nuovo insieme al dirigente: "Sabatini è un direttore sportivo forte, che ha esperienze importanti, da club che vuole tentare di riproporsi per quanto riguarda le vittorie. Lavorare di nuovo insieme? Perché no".