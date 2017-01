VIDEO - Allegri: "Alcune partite spaccano la stagione: per me il momento era oggi"

Il tecnico della Juventus spiega il perché del modulo ultra-offensivo contro la Lazio, raccontando che "venivamo da una settimana in cui non abbiamo nemmeno analizzato la sfida con la Fiorentina: troppo brutta per essere vera"