Allegri: "La vittoria del Barça nel Clasico rende ancora più grande la nostra qualificazione"

2.992 visualizzazioni | 01:49

Il tecnico della Juventus si gode il successo sul Genoa, il lavoro dei suoi ragazzi, spende buone parole per Bonucci goleador e infine analizza come la doppia sfida col Barcellona sia stata una grande impresa contro una grande squadra che non era finita come scritto da molti e come ha dimostrato proprio nel Clasico battendo il Real Madrid.