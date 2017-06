VIDEO - André Silva al Milan: il giorno in cui il mondo si accorse di lui

12.285 visualizzazioni | 01:25

Il nuovo attaccante del Milan è ufficialmente il quarto rinforzo del club rossonero: contratto quinquennale, il Porto incassa circa 38 milioni di euro. André Silva ha cambiato la propria storia in una partita straordinaria disputata tre anni fa durante l'Europeo Under 19: segnò quattro gol in 45' e la sua carriera ebbe una svolta.