Francesco Totti, una vita alla Roma: i suoi gol più belli in giallorosso

Francesco Totti ha annunciato che d'ora in poi sarà un dirigente alla Roma: continua quindi la sua carriera in giallorosso, che in questo video fornito da Goalscout.com proviamo a ripercorrere con i gol più belli e importanti realizzati dal "Pupone" in Serie A. Dai pallonetti storici contro Lazio e Inter all'ultima punizione gioiello contro il Genoa... Una carrellata semplicemente unica!