Inzaghi: “Bello avere la nostra gente. Europa? Ci sono ancora partite complicate”

Il tecnico della Lazio parla alla vigilia del derby contro la Roma e ringrazia i tifosi biancocelesti per la vicinanza alla squadra. Inzaghi non vuole parlare di Europa perché il campionato non si è ancora concluso e l’Europa stessa passa da altri match complicati, primo su tutti appunto, il derby della Capitale.