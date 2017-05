VIDEO - Spalletti e il 'caso' Totti: "Se lo faccio o non faccio giocare mi criticate comunque"

Duro sfogo del tecnico della Roma dopo il bel successo a San Siro sul Milan, che alla domanda sul mancato utilizzo del numero 10 giallorosso non ci sta: "Noi siamo la AS Roma, e bisognerebbe parlare che abbiamo vinto qui a San Siro non dell'utilizzo o meno di un giocatore"