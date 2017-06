André Silva: "Il Milan è un punto d'arrivo. Io erede di CR7? Ho tanto da lavorare..."

318 visualizzazioni | 01:27

Il 22enne nuovo centravanti portoghese del Milan racconta le sue emozioni per il suo sbarco in Italia: "Conosco la storia e la grandezza del club. Essere qui è un punto d'arrivo, darò il meglio per questi colori, per vincere con questa grande maglia. Io l'erede di Cristiano Ronaldo? Calma, ho tanto da lavorare prima di fare certi pensieri".