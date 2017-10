Allegri: "È l'ora di Rugani, adesso mi dà le garanzie giuste"

607 visualizzazioni | 01:56

Massimiliano Allegri parla in vista del match di campionato contro l'Udinese di Delneri: Rugani, Dybala, Buffon e Chiellini giocheranno, non Matuidi costretto ai box. Marchisio torna tra i convocati, per Pjaca si profila un periodo di prova con la Primavera per recuperare quanto prima il ritmo partita. De Sciglio e Howedes sulla via del recupero: il punto del tecnico sulla rosa.