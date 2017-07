Cassano: "Smettere sarebbe stata la cazz... più grande della mia carriera"

1.815 visualizzazioni | 01:25

L'attaccante barese dell'Hellas Verona racconta cosa lo ha spinto a cambiare idea e non dare l'addio al calcio al termine di una controversa giornata: "Avevo nostalgia della mia famiglia, e loro l'hanno fatta venire su in ritiro anche se non si può. Voglio vincere questa scommessa, e fare una stagione pazzesca".