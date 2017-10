VIDEO - Montella: "Grandi aspettative sul Milan. Futuro in bilico? Illazioni non mi toccano"

A margine della premiazione per il premio Nils Liedholm il tecnico del Milan, a poco più di una settimana dal derby, non si cura delle tante chiacchiere riguardo il suo futuro in bilico: "Non mi turbano le illazioni e conosco i rischi del mestiere. L'accanimento contro di noi è giustificato, sapevamo che mediaticamente sarebbe stato così".