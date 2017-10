VIDEO - Spalletti: "Da qui alla fine del campionato per noi non c'è tregua"

Il tecnico dell'Inter: " Dobbiamo vincere tutte le partite e non non abbiamo alternative. Abbiamo scelto di indossare questa maglia e per noi sarà sempre cosè. Ciò che conta, però, è che i giocatori l'hanno percepito".