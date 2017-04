Tre Volte 10, speciale Maradona in onda su Nove

17 visualizzazioni | 01:00

Giovedì 27 aprile alle ore 21:15 sul canale NOVE non perdere un appuntamento unico con Diego Armando Maradona in uno spettacolo treatale tra passato, presente e futuro dell'ex Pibe de Oro che riabbraccia Napoli e si racconta in esclusiva. Ospiti di lusso, tra cui anche il mitico Gianni Minà, l'attore di Gomorra Salvatore Esposito (Genny) e alcuni ex compagni di Diego del Napoli campione d'Italia.