VIDEO - Allegri: "Crotone come una finale: non da giocare, ma da vincere"

Allegri carica i suoi giocatori in vista della "sfida-scudetto" contro il Crotone di Davide Nicola, squadra da rispettare per il suo ruolino di marcia nelle ultime 7 partite (17 punti). Giocherà Dani Alves in difesa, Khedira out.