VIDEO - Allegri: "Dybala non è un caso, tornerà presto a segnare"

39 visualizzazioni | 01:04

Parla Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida con la SPAL, sua ex squadra. Parole al miele per Paulo Dybala, che secondo il tecnico toscano è in crescita nonostante l'astinenza da gol.