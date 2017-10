Mata has a dream: devolvere l'1% degli stipendi dei calciatori ai ragazzi problematici

VIDEO - Mata has a dream: l'1% degli stipendi dei calciatori ai ragazzi problematici

2.203 visualizzazioni | 01:31

L'appello rivoluzionario di Juan Mata, trequartista del Manchester United, rivolto a tutti i calciatori: "Doniamo l'1% del nostro stipendio in beneficienza". Da Chiellini a Hummels, in tanti colleghi hanno aderito ma Mata non è il tipo da sedersi sugli allori: il suo progetto è parecchio ambizioso.