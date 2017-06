Mondiali Under 20, Italia-Inghilterra 1-3: gli highlights

10.871 visualizzazioni | 02:07

La corsa degli Azzurrini in Corea del Sud finisce in semifinale: dopo il quinto gol nel torneo di Orsolini (2’) sono Solanke (66’ e 88’) e Lookman (77’) a ribaltare il risultato e a garantire all’Inghilterra la finale contro il Venezuela. I ragazzi di Evani giocheranno la finale per il terzo posto domenica alle 8.30 contro l’Uruguay. Segui i Mondiali Under 20 su Eurosport e www.eurosportplayer.it.