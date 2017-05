VIDEO - VAR decisiva in Portogallo-Iran: cancellato un rigore inesistente contro i lusitani

3.368 visualizzazioni | 02:29

La tecnologia questa volta non sbaglia e corregge la decisione del direttore di gara nella partita del Gruppo C. Segui i Mondiali Under 20 su Eurosport e www.eurosportplayer.it.