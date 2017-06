VIDEO - Villa fa sempre il "Guaje": gol da antologia a New York

1.909 visualizzazioni | 00:40

David Villa non ha affatto perso il vizio del gol: contro Minnesota il "Guaje" semina avversari come birilli e fa secco il portiere avversario con bordata a fil di palo. E i New York City di mister Patrick Vieira volano. Segui l'MLS su Eurosport e www.eurosportplayer.it.