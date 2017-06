Giro del Delfinato: 7a tappa a Kennaugh, Porte resta leader

489 visualizzazioni | 02:33

Peter Kennaugh del Team Sky ha vinto la settima tappa del Giro del Delfinato, da Aosta in Italia all' Alpe d'Huez con l'arrivo in salita posto dopo 168 km. Il britannico ha preceduto di 0.13" il connazionale Ben Swift dell'UAE Team Emirates. Richie Porte della BMC Racing, sesto, ha regolato il gruppo dei migliori a +1:56".