Giro del Delfinato: De Gendt è il primo leader, Ulissi 3°

Fuga vincente per Thomas De Gendt che ha trionfato in solitaria nella prima tappa del Giro del Delfinato andando a indossare anche la maglia di leader della classifica generale. Il belga ha preceduto di 43" il francese Axel Domont e di 57" Diego Ulissi, presente anch'egli in fuga. Il meglio del ciclismo è su Eurosport ed Eurosport Player.