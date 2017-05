Giro d'Italia 2017, Tappa 5, Pedara-Messina: percorso e altimetria

249 visualizzazioni | 00:55

Dopo l'arrivo in altura sull'Etna, seconda tappa in Sicilia, mercoledì 10 Maggio 2017 con la quinta frazione, che propone ai corridori del Giro del Centenario una gara che può esaltare i velocisti. Appuntamento per la DIRETTA TV su Eurosport 1 e in LIVE-STREAMING su www.eurosportplayer.it a partire dalle 13:00.