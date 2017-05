VIDEO - Dumoulin: "Ho fatto un errore da principiante a stare in coda al gruppo"

Tom Dumoulin dopo aver perso la maglia rosa sulla salita di Piancavallo in favore di Quintana: "Ho sbagliato a stare in coda al gruppo, gli altri mi hanno attaccato. Avevo già le gambe stanche, e ho spinto al massimo per rientrare e provare a limitare i danni. Devo ringraziare la mia squadra: oggi ha fatto un gran lavoro e mi ha salvato".