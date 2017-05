Formolo e il calmante: "Dovrebbero darlo a tutti qua!"

56 visualizzazioni | 00:27

Il corridore della Cannondale-Drapac si avvicina all'ammiraglia per curare un malessere e gli danno un calmante, ma lui vorrebbe che lo prendesse tutto il gruppo... Tutto il Giro d'Italia è in DIRETTA TV su Eurosport e in LIVE-STREAMING su www.eurosportplayer.it.