Gaviria "Premio Nobel delle volate": suo anche l'arrivo veloce di Reggio Emilia

315 visualizzazioni | 01:39

Fernando Gaviria si conferma imbattibile sugli arrivi veloci: sua la 12a tappa del Giro d'Italia, Forlì-Reggio Emilia di 223 km, davanti a Marecko e Bennett. Per il colombiano è terzo successo di tappa in questa edizione del Giro. Segui il Giro del Centenario LIVE su Eurosport e in streaming su www.eurosportplayer.it