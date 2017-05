Giro d'Italia 2017, Tappa 11, Firenze-Bagno di Romagna: percorso e altimetria

910 visualizzazioni | 01:07

Primo tappone appenninico per il Giro d’Italia 2017, che nella 11 tappa di domani, mercoledì 17 maggio, affronta la Firenze – Bagno di Romagna, per un totale complessivo di 161 km. Appuntamento per la DIRETTA TV su Eurosport 1 e in LIVE-STREAMING su www.eurosportplayer.it a partire dalle 13:15.