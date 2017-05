Giro d'Italia 2017, Tappa 4, Cefalù-Etna: percorso e altimetria

307 visualizzazioni | 01:14

Dopo il giorno di pausa, si riparte dalla Sicilia Martedì 9 Maggio 2017 con la quarta frazione, che propone ai corridori del Giro del Centenario il primo arrivo in salita sull'Etna, un traguardo sul quale si attende un segnale dai favoriti. Appuntamento per la DIRETTA TV su Eurosport 1 e in LIVE-STREAMING su www.eurosportplayer.it a partire dalle 13:00.