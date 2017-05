Giro d'Italia 2017, Tappa 8, Molfetta-Peschici: percorso e altimetria

498 visualizzazioni | 01:03

Si parte per la prima volta da Molfetta e si parte con un lungo tratto di pianura, per poi incontrare il GPM di Monte Sant'Angelo. Il percorso rimane mosso per poi concludere su un piccolo strappo nella bella località del Gargano. Appuntamento per la DIRETTA TV su Eurosport 1 e in LIVE-STREAMING su www.eurosportplayer.it a partire dalle 13:00.