Giro d'Italia 2017, Tappa 9, Montenero di Bisaccia-Blockhaus: percorso e altimetria

Domenica 14 maggio è in programma una delle tappe più dure del Giro del Centenario: si parte dal Molise e si scala il Blockhaus. 149 chilometri che potrebbero dare serie indicazioni sulla caccia alla maglia rosa. Appuntamento per la DIRETTA TV su Eurosport 1 e in LIVE-STREAMING su www.eurosportplayer.it a partire dalle 14:30.