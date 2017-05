I momenti chiave della 10a tappa: il salto di Quintana, la perfezione di Dumoulin

156 visualizzazioni | 02:23

La cronometro da Foligno a Montefalco, valida per la 10a tappa del Giro d'Italia, ha visto l'impresa di Tom Dumoulin, bravissimo a interpretare il percorso e a prendersi la maglia rosa. Prima la caduta rovinosa di Kiryenka e il saltino di Quintana per evitare guai maggiori. Segui il Giro del Centenario LIVE su Eurosport e in streaming su www.eurosportplayer.it