I momenti chiave della 14^ tappa: Quintana ci prova, ma Dumoulin è eroico

Riviviamo i momenti più emozionanti della 14^ tappa del Giro d'Italia, con arrivo in salita al Santuario di Oropa. Nairo Quintana prova ad attaccare, ma Tom Dumoulin risponde, lo passa e va poi a vincere battendo anche Zakarin in volata: una giornata epica per la maglia rosa.